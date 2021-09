PAFO : 2 millions $ pour 51 projets cette année

Pour cette édition 2021-2022 du Programme d’appui à la francophonie ontarienne (PAFO), le gouvernement provincial double son budget par rapport aux années précédentes.

Les 2 millions $ prévus permettent ainsi de financer 51 projets portés par des organismes sans but lucratif et entreprises francophones de la province, contre 30 l’année précédente.

Lancé depuis 2017, le PAFO vise à renforcer la vitalité culturelle et économique des communautés francophones de la province.

Il comprend deux volets. Le premier « Développement économique » qui soutient les entrepreneurs et les entreprises francophones. Le second « Communauté et culture » axé sur les initiatives communautaires et culturelles locales.

Certains des projets retenus, qui reçoivent entre 10 000 $ et 50 000 $, couvrent toute la province. C’est le cas du Canal Vivre+ de la FARFO (les aînés). Des soirées en ligne de contes du Centre franco-ontarien de folklore. De l’incubateur d’affaires de la Société économique de l’Ontario. Du projet d’intégration des immigrants en emploi du collège La Cité.