– renforcer la capacité des organismes et des entreprises à fournir des produits et services aux francophones de la province;

– favoriser le recrutement et la formation de personnel francophone bilingue;

– offrir des possibilités de célébrer la francophonie ontarienne et de favoriser la compréhension à son égard.

Les projets doivent être réalisés entre le 24 septembre 2021 et le 31 mars 2022.

OBNL

Le gouvernement provincial renouvelle aussi son Fonds de secours des organismes à but non lucratif (OBNL) francophones, financé par le gouvernement de l’Ontario, et dont l’AFO a la gestion.