Affaires francophones: Caroline Mulroney est fière de son bilan

Elle note que si plus d’attention est portée au recrutement et à la rétention de la main-d’œuvre francophone et bilingue, ce sont tous les secteurs – santé, soins de longue durée, éducation, justice – qui en bénéficieront.

Les secteurs où le besoin en main-d’œuvre se fait actuellement le plus criant, toutefois, ce sont ceux de la santé et de l’éducation, note Caroline Mulroney.

Des «corridors d’immigration francophone»

La croissance de la francophonie ontarienne se situe surtout dans l’immigration, estime le ministère.

La province s’attend à ce que la croissance de la population francophone en Ontario atteigne les 5,9% d’ici 2028, «surtout en raison de l’immigration».

Une des plus grandes pistes de solutions, selon la ministre, se trouve dans les «corridors d’immigration francophone», qui visent à cibler les secteurs où les besoins en main-d’œuvre sont les plus urgents.