Des élections partielles à Viamonde et MonAvenir en janvier

Ailleurs, le controversé Patrick Brown a été réélu maire de Brampton. Plus tôt cette année, ce croisé contre la loi québécoise sur la laïcité de l’État, ex-chef déchu du Parti progressiste-conservateur de l’Ontario, a été disqualifié de la course au leadership du Parti conservateur du Canada.

À Mississauga, la mairesse Bonnie Crombie a été réélue aisément (77% du vote).

De la scène fédérale ou provinciale à la scène municipale

L’ancienne cheffe du NPD de l’Ontario, Andrea Horwath, a été élue à la mairie de Hamilton. Et l’ancien chef libéral ontarien Steven Del Duca a été élu maire de Vaughan. Ces deux courses ont été serrées pour les anciens adversaires de Doug Ford.

À Sudbury, l’ancien député libéral fédéral Paul Lefebvre, propriétaire du journal Le Voyageur, a été élu maire avec plus de 52% du vote.

Michelle Boileau a gagné à Timmins. Roger Sigouin a été réélu pour un 6e mandat à Hearst. Et on dit que le nouveau maire de Sault-Sainte-Marie, l’avocat Matthew Shoemaker, parle couramment anglais, français et italien.