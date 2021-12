Le Canada anglais et la laïcité québécoise: de quoi je me mêle?

On sait que les trois quarts des Québécois réclamaient et soutiennent la laïcité du secteur public. Ça fait au moins dix ans qu’ils en débattent. Ce qu’on sait moins, c’est que l’appui à la laïcité – c’est-à-dire à la modernité – tourne encore autour de 40% au Canada anglais. Autrement dit: 40% des Ontariens, Albertains, Néo-Écossais, etc., verraient d’un bon oeil une Loi 21 chez eux!

C’est une base respectable, mais elle stagne ou elle décline. L’interdiction du hijab ou du turban dans les comptoirs gouvernementaux, chez les juges et les policiers, ou devant les élèves serait impensable en Ontario ou ailleurs au Canada anglais.

L’affaire embarrasse les chefs des partis politiques fédéraux, qui veulent gagner des appuis au Québec, mais dont plusieurs membres s’opposent maintenant ouvertement à la Loi 21.

Le plus décevant ici est que John Tory est censé être francophile. Il se débrouille relativement bien en français. Patrick Brown aussi. C’est encore trop rare chez les élus ontariens.

On argumentera que la langue n’est pas le sujet ici. Mais, manifestement, aussi francophiles soient-ils, ces élus hors Québec scandalisés par la loi québécoise comprennent encore très mal l’histoire et la culture du Canada français. Et la nature du fédéralisme canadien.