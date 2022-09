Parti conservateur: victoire convaincante pour Pierre Poilievre

Le Parti conservateur du Canada – et peut-être le Canada dans deux ou trois ans – va connaître son «moment Pierre Poilievre». Pour le meilleur, selon ses partisans, ou pour le pire, selon ses adversaires.

Le député de Carleton et ancien ministre dans le gouvernement de Stephen Harper – redoutable orateur au Parlement et en campagne – a été élu chef du Parti conservateur du Canada, ce samedi 10 septembre, avec 68,15 % des votes au premier et seul tour de scrutin: un exploit.

Conservatisme décomplexé

Son principal adversaire Jean Charest, pourtant ancien chef du Parti conservateur et ex-premier ministre (libéral) du Québec, n’a récolté que 16,07% des suffrages ou des «points», selon le système censé désavantager le meneur.

Jean Charest et Scott Aitchison (1,06 %) affirmaient représenter le «centre» du Parti ou du pays, contre un Pierre Poilievre plus radical ou décomplexé, et contre la «conservatrice sociale» Leslyn Lewis (9,69 %) et le critique des mesures sanitaires Roman Baber (5,03 %).