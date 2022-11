10e édition des Zinspiré.e.s du TfT: «Ça va disjoncter!»

La 10e édition des Zinspiré.e.s, la production d’oeuvres de jeunes de nos écoles secondaires au Théâtre français de Toronto, se devait d’être «démesurée, plus grande que nature».

C’est pourquoi, exceptionnellement, pour ce 10e anniversaire et pour marquer le retour en salle après la crise sanitaire, il y aura non pas cinq mais bien sept histoires originales, jouées par non pas cinq mais bien sept comédien.ne.s.

C’est le metteur en scène Constant Bernard qui est à la barre de ces Zinspiré.e.s: dix-joncté.e.s, à l’affiche du théâtre de la rue Berkeley du jeudi 24 novembre au vendredi 9 décembre pour les groupes d’élèves du secondaire.

Deux représentations pour le grand public sont prévues le mercredi 30 novembre à 20h15 et le samedi 3 décembre à 15h. Billetterie: 416.534.6604 ou www.theatrefrancais.com.