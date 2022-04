105 ans après, la mémoire de Vimy reste bien vivante

«C’est le moment ou jamais de continuer le combat contre l’intolérance», ajoute Tudor Alexis. Il rappelait notamment l’attaque de civils dans le Dunbass, à la veille de la cérémonie.

Parmi les participants à la cérémonie, des élèves de la Toronto French School et du Lycée français de Toronto ont lu des poèmes de paix et d’amour pour l’Ukraine. «Pas plus vieux que certains soldats partis à Vimy», note Gérard Poupée, ces élèves sont la génération future de l’engagement pour la paix.

Symbole de l’amitié franco-canadienne

Plus qu’une date (du 9 au 12 avril 1917), Vimy symbolise le sacrifice des soldats canadiens pour la France. Alors que se lèvent les drapeaux canadiens et français, on ne peut que rappeler la force de cette amitié transatlantique.

Au son de l’ensemble à vents de TFS et de l’orchestre du 7e Régiment canadien, le soleil est apparu sur les germes déposées devant le mémorial. «Après cette cérémonie, nous sommes unis, et nous continuerons à nous battre pour la paix», déclare Gérard Poupée.