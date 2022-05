L’Acfas : un siècle de recherche scientifique en français

La modernité: entre partenariats et citoyens

Les années 1980 voient un retour de l’intérêt de ces associations pour la vulgarisation, qui avait entretemps été prise en main par des organismes distincts, des Expo-Sciences aux Débrouillards en passant par Québec Science.

La Société de biologie de Montréal va ainsi participer à l’ouverture du Musée d’histoire naturelle Georges-Préfontaine, mais aussi initier des partenariats avec le Parc-nature de la Pointe-aux-Prairies (1993).

Et on explore de nouvelles formes de partenariats. «Nous développons la “science citoyenne”, nous voulons que le public contribue à la science. Et la nature est un bon lieu pour faire de la science et diffuser les connaissances», pense M. Rivest.

Les liens entre la science et la société

Même si toute la programmation du centenaire de l’Acfas n’est pas encore ficelée, l’association veut en profiter pour souligner sa contribution à la science francophone.

«Nous allons mettre en avant ceux qui font la recherche et aussi les liens entre la science et la société. L’intérêt grandissant pour cette histoire des sciences, c’est de suivre les grandes transitions et de comprendre comment s’est construit notre écosystème des connaissances», dit Jean-Pierre Perreault, président de l’Acfas.