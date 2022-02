Rémi Quirion veut rassembler les conseils scientifiques francophones

Pour le Québec, Rémi Quirion a développé la recherche intersectorielle en lien avec les grands défis modernes (démographie, climat, nouvelles technologies…).

Il est président et dirigeant de trois fonds de recherches du Québec et détient donc un levier puissant pour les budgets et l’actualisation de programmes scientifiques.

Des missions multipliées durant la pandémie

La pandémie a sollicité davantage les gouvernements sur l’importance des recherches scientifiques pour répondre à l’urgence. Le conseil scientifique s’est retrouvé en première ligne. «Les ministres et le gouvernement nous a découvert avec la covid, et on tout de suite fait appel à nous», explique Rémi Quirion

Il a participé à cette mobilisation des chercheurs et décideurs à l’international. «Les principales plateformes de diffusion scientifique se sont adaptées a ce contexte. Elles ont pu accélérer le processus de découverte pour les vaccins, en un temps record!»

Depuis 2020, les conseils scientifiques sont omniprésents sur la place publique. Cela a donné de la visibilité aux chercheurs et à leur travail. Cependant, toute cette collaboration scientifique s’est faite en anglais, ce qui fait que les vaccins ont été produits en grande majorité par les pays anglophones.