Premier numéro de la revue savante de l’UOF

Le premier numéro de la revue scientifique de l’Université de l’Ontario français (UOF) Enjeux et Société, en collaboration avec l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), vient de paraître.

Identifiée comme le numéro 2 du volume 6, en libre accès sur la plateforme Érudit, il s’agit en fait de la onzième publication d’Approches inductives, publiée depuis 2014 par l’UQTR, dorénavant par l’UOF et rebaptisée Enjeux et société – Approches transdisciplinaires…

La revue est codirigée par le vice-recteur de l’UOF Jason Luckerhof et l’ancien recteur par intérim Normand Labrie (Université de Toronto). François Guillemette (UQTR) en est le rédacteur en chef. Malgré le nouveau mandat «transdisciplinaire» plus vaste, on demeure dans la continuité puisque MM. Luckerhof et Guillemette sont les fondateurs de la première mouture.

Apparemment, publier en français n’est pas banal. Selon Jason Luckerhoff, «il s’agit d’un positionnement que nous désirons prendre comme institution universitaire, alors que les francophones du Québec, du Canada, de la Belgique, de la Suisse et du Maghreb publient de moins en moins en français».