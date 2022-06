Le MOFIF remporte le prix Boréal Inclusion de la FCFA

Forum des leaders de la FCFA

Ces solutions «par et pour» sont d’ailleurs revenues souvent dans les discussions du Forum des leaders, qui portaient notamment sur la modernisation de la Loi sur les langues officielles du Canada (le projet de loi C-13) et sur le renouvellement du Plan d’action pour les langues officielles, dont dépend le financement de programmes gouvernementaux et d’activités d’organismes communautaires au pays. Le Plan quinquennal actuel prend fin en 2023.

La ministre des Langues officielles, Ginette Petitpas Taylor, y a fait une brève visite et allocution. Une ministre, une députée et trois sénateurs ont participé à la soirée de remise des prix Boréal.

