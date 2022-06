Modernisation de la Loi sur les langues officielles: six amendements svp

Le lendemain, une deuxième motion du Bloc québécois, qui visait le même but, a également été rejetée lors du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre.

Cet amendement au projet de loi C-14 a été présenté par le leader parlementaire à la Chambre, Alain Therrien, pour empêcher que le Québec passe de 78 à 77 sièges aux Communes lors du prochain examen des limites des circonscriptions qui doit s’achever en septembre 2023.

«La présidence est d’avis que, dans le cadre du projet de loi C-14, l’attribution à la province de Québec de 25% des sièges à la Chambre des communes pourrait nécessiter la réduction du nombre de sièges pour une ou plusieurs provinces, ce qui est contraire au principe du projet de loi», a justifié la présidente du comité, Bardish Chagger.

Meilleure représentation des Autochtones aux lieux historiques

Par ailleurs, le ministre de l’Environnement et du Changement climatique Steven Guilbeault a déposé le projet de loi C-23 sur les lieux, personnes et évènements d’importance historique nationale ou d’intérêt national, les ressources archéologiques et le patrimoine culturel et naturel.

Trois nouveaux postes devraient être créés à la Commission des lieux et monuments historiques du Canada pour être occupés par des représentants des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Ces représentants seraient nommés après des consultations avec des organismes autochtones nationaux.

De plus, le savoir autochtone devrait être traité sur un «pied d’égalité avec les autres sources d’information» au sein des travaux de la Commission, a précisé le ministre. Pour ce dernier, ce projet de loi constitue un «progrès» important en lien avec l’appel à l’action 79 du rapport de la Commission de vérité et réconciliation (CVR).