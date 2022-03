Délestage de services fédéraux: Ottawa n’ira pas en Cour suprême

La ministre Petitpas Taylor pas respectée?

«Le jugement du 28 janvier dernier venait corriger une erreur du passé», indique le Conservateur Joël Godin, vice-président du Comité permanent des Langues officielles.

«La ministre Petitpas Taylor est de bonne foi, mais elle n’est pas respectée autour de la table des ministres», dit-il. «Elle est isolée. Quand on est dans un cabinet ministériel, on doit avoir une solidarité ministérielle.»

Joël Godin en profite pour souligner que contester un jugement à la dernière minute démontre la «désorganisation» du gouvernement, une absence d’intention de protéger le fait français et une incohérence entre les trois ministères des Langues officielles d’un côté et de la Justice et de l’Emploi et Développement social de l’autre.

Le député libéral Francis Drouin affirme de son côté que, dans cette affaire, «l’accent est sur le projet de loi C-13» sur la modernisation de la Loi sur les langues officielles.