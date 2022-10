Décès de l’écrivaine Marguerite Andersen

«J’ai eu le bonheur de la rencontrer à mes débuts à Prise de parole, en 1990», raconte la co-directrice denise truax. «Au fil des publications, tantôt centrées sur sa vie ou sur celle de ses proches, ou de personnes croisées au hasard, jamais son regard n’a fléchi dans sa limpidité et sa franchise.»

«J’aimais son franc-parler. Son rire, ah! son rire, et ce regard limpide me manquent déjà.»

L’art de l’autobiographie

Prise de parole rappelle que Marguerite «racontait à la blague qu’elle écrivait sur sa vie par manque d’imagination».

Elle écrivait: «Pour moi, l’autobiographie n’était pas une tentation, mais une nécessité. […] J’avais, je pense, le désir de dire mon expérience de femme, parce qu’à mon avis la littérature ne comptait, ne compte pas assez d’histoires de femmes.»

«L’enfance bourgeoise, la guerre en Europe, le mariage, les enfants, l’immigration, les études, la carrière universitaire et le féminisme renaissant des années 70. Mon cœur en était plein, il fallait que je le dise, non pas pour relater ce qui m’était arrivé, mais pour essayer de comprendre mon époque, moi-même, et moi-même en tant que femme.»