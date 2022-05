La Bibliothèque publique de Toronto veut vous entendre!

Et bien sûr, des ordinateurs, des appareils photo, des programmes de design et de montage en tout genre… Et des cours pour apprendre à les utiliser.

Des événements en tout genre à la Bibliothèque

Des événements de toute sorte sont organisés dans toutes les succursales et en ligne.

C’est Peter Kupidura qui s’occupe des événements en français. Il invite régulièrement les francophones de tous âges à des rencontres littéraires, des conférences sur l’histoire de la cuisine en Nouvelle-France, des performances pour les enfants, des ateliers techniques pour les plus grands…

On peut s’inscrire sur la liste de diffusion en écrivant à [email protected].

Toronto possède l’une des bibliothèques publiques les plus étendues et les plus actives au monde.

21 millions $ sont dépensés chaque année pour accroître les collections. Les francophones sont sollicités pour orienter l’avenir. Participez à la consultation, et n’oubliez pas de répondre au sondage en ligne sur les collections en français, avant le 18 juin.