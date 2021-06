Programmation d’été pour les enfants à la Bibliothèque de Toronto

À partir de 11h le 29 juin.

Amusez-vous avec la musique de RAZZMATAZZ

Le duo RAZZMATAZZ, composé de Thomas Cormier et Sandy Greenberg, invite les petits et les grands à participer à leur musique originale et traditionnelle.

6 à 12 ans.

À partir de 11h le 13 juillet.

C’est l’été avec Inas Abusheikha

Contes, musique et marionnettes pour explorer les joies de l’été via la Bibliothèque de Toronto.