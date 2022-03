The Library at Night: Lepage nous ouvre des bibliothèques réelles et imaginaires

Le célèbre metteur en scène québécois Robert Lepage et sa compagnie Ex Machina s’installent à Toronto. Depuis ce jeudi 10 mars et jusqu’au 18 avril, on peut découvrir leur exposition The Library at Night, au Lighthouse Immersive dans le grand espace du 1 rue Yonge.

L’artiste québécois nous en dit plus sur cette exposition spectaculaire.

C’est dans le cadre du 10e anniversaire de la Grande Bibliothèque de Montréal que Robert Lepage a créé cette exposition, inspirée de La Bibliothèque la nuit, de l’écrivain Alberto Manguel.

Dans cette œuvre, l’auteur argentino-canadien – un ami de Lepage – aborde les dimensions philosophique, architecturale et sociale des bibliothèques.

Des bibliothèques d’exception

Présentée déjà dans plusieurs pays, The Library at Night s’installe donc à Toronto pour les cinq prochaines semaines.