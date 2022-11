Geneviève Grenier et Dorothée Petit-Pas réélues à la tête de MonAvenir

Geneviève Grenier et Dorothée Petit-Pas, réélues respectivement dans les régions de Peel et de Waterloo le 24 octobre dernier, ont été réélues à la présidence et à la vice-présidence du Conseil scolaire catholique MonAvenir.

Le Conseil scolaire tenait le 16 novembre sa réunion annuelle d’organisation, au cours de laquelle les conseillers scolaires ont été assermentés.

Collaboration

Il s’agit du deuxième mandat d’un an à la présidence pour Mme Grenier (qui a déjà été vice-présidente) et d’un troisième mandat à la vice-présidence pour Mme Petit-Pas (qui a déjà été présidente).

«Je vise à travailler en étroite collaboration avec chaque conseiller et à encourager l’implication de chacun dans sa région respective et dans leur domaine ou champ d’expertise», a affirmé Mme Grenier.

«Je souhaite que nous poursuivions nos efforts et notre travail de manière collaborative et transparente afin de faire avancer les nombreux projets que nous voulons mener à bien dans les prochaines années, dont la nouvelle École secondaire Académie catholique Mère-Teresa à Hamilton.»