Heureux d’une rentrée «à peu près normale» à MonAvenir

«Nous sommes ainsi appelés à vivre ensemble, en frères et soeurs, et à veiller à ce que chaque personne soit accueillie et aimée telle qu’elle est. C’est lorsque tous sont inclus que la communion devient réelle.»

Bientôt une nouvelle école à Vaughan

André Blais a visité deux écoles ce 6 septembre. Il s’est tout d’abord rendu à Aurora pour y accueillir les élèves de l’école secondaire catholique Renaissance.

Cette région connaît une forte croissance, et le Conseil MonAvenir veut ouvrir une nouvelle école secondaire catholique à Vaughan pouvant accueillir 400 élèves. Le début des travaux de construction devrait être annoncé sous peu.

André Blais s’est aussi rendu à l’école élémentaire catholique Sainte-Jeanne-d’Arc, à Brampton. Il a notamment visité deux locaux des classes d’apprentissage alternatif remis à neuf dans cette école.

«Apprentissage authentique»

«Nous sommes heureux d’accueillir de plus en plus de familles qui souhaitent une éducation catholique de qualité en français», a commenté la présidente du Conseil, Geneviève Grenier.

«Nos équipes pédagogiques et administratives sont compétentes, flexibles et passionnées à faire de nos écoles des lieux qui prônent la bienveillance, le bien-être tout en offrant un apprentissage authentique et novateur.»