MonAvenir: deux conseillers scolaires fondateurs honorés

Accès à l’éducation catholique de langue française

«Nous vous félicitons et vous remercions très chaleureusement pour votre engagement envers l’éducation catholique de langue française», leur a dit Geneviève Grenier, la présidente du Conseil MonAvenir.

«Vous défendez les intérêts des élèves et des familles avec courage et conviction. Après toutes ces années, vous êtes encore animés par la même ambition: donner accès à une éducation catholique de langue française de qualité et transmettre la foi catholique et la langue française aux nouvelles générations.»

Selon André Blais, le directeur de l’éducation, «leur fidélité et leur ténacité à militer pour un meilleur accès à l’éducation catholique de langue française a permis d’obtenir de nouveaux espaces pour les francophones de leurs régions».

17 000 élèves à MonAvenir

«C’est un honneur de poursuivre avec eux la lutte pour des installations scolaires équivalentes à la majorité, notamment pour les familles de Hamilton, Brant, Haldimand et Norfolk qui attendent avec impatience l’ouverture de la nouvelle école secondaire Académie catholique Mère-Teresa.»

Le Conseil scolaire catholique MonAvenir accueille cette année plus de 17 000 élèves, au sein de 62 écoles dans la moitié de la péninsule ontarienne: du Niagara à Peterborough, en passant par Toronto et la baie Georgienne.