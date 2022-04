Par et pour les élèves de MonAvenir: la chaîne YouTube iCItte!

Une nouvelle chaîne YouTube iCItte!, à destination des élèves de la 4e à la 12e année, est produite «par et pour» les élèves du secondaire et les animateurs culturels et de la pastorale du Conseil scolaire catholique MonAvenir.

L’initiative, lancée ce mardi 26 avril, vient des membres de l’Association des élèves du secondaire de notre district (AESD), en collaboration avec le Service de la construction identitaire de ce conseil scolaire franco-ontarien de 17 000 élèves, dont le territoire va du Grand Toronto à Niagara.

Les C et I majuscules dans iCItte! sont pour «construction identitaire». Le nom n’est pas sans rappeler le fameux ICI de ICI Radio-Canada.

Des clips chaque mardi iCItte!

La chaîne iCItte! sera alimentée chaque mardi de courts clips créés par les élèves des écoles secondaires. «C’est une façon amusante de s’exprimer, de se divertir, ainsi qu’agrandir l’espace francophone sur les réseaux», indiquent les responsables.

On y trouvera également des compilations de chansons en français pour tous les goûts, allant de la pop, au country et au hip-hop.