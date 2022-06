Retour des célébrations en personne pour les finissants de MonAvenir

Chaque année en juin, c’est l’heure des adieux et des célébrations des finissants et des diplômés de nos écoles secondaires, nos collèges et nos universités.

Au Conseil scolaire catholique MonAvenir, les finissants de 12e année vivront ces célébrations en personne pour la première fois depuis deux ans.

Les 840 finissants des 13 écoles secondaires de MonAvenir vont célébrer cette étape, à des dates différentes pour chacune des écoles, du 9 au 28 juin.

Mentionnons que l’école catholique Monseigneur-Jamot (élémentaire-secondaire, à Peterborough) fêtera sa toute première cohorte de 12e année.

Multiples destinations postsecondaires

Munis de leur diplôme d’études secondaires, les élèves sont prêts à entamer le nouveau chapitre de leur vie, que ce soit à l’université, au collège ou sur le marché du travail.