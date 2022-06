Le Collège Boréal remet 153 diplômes et certificats à Toronto

Le campus torontois du Collège Boréal a remis 153 diplômes et certificats, ces 1er et 2 juin, au cours de quatre cérémonies à la fois solennelles et festives.

Cette 27e remise annuelle des diplômes était la première à se dérouler en personne depuis deux ans.

À quatre reprises, pour accommoder tout le monde dans l’espace limité du 3e étage au 1 rue Yonge, le président du Collège, Daniel Giroux, dirigeait le cortège des administrateurs, professeurs et diplômés, sous les applaudissements et les cris de joie des familles et des amis.

L’an prochain, l’événement se tiendra dans le quartier de la Distillerie, où aura déménagé le campus.

L’adaptation à la pandémie: une expérience

«Je suis particulièrement fier et ému de remettre aujourd’hui des diplômes à une cohorte qui a surmonté les défis énormes provoqués par la pandémie dans les deux dernières années», a déclaré Daniel Giroux.