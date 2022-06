76 nouveaux diplômés du Collège La Cité à Toronto

Six programmes d’études

La Cité a remis un diplôme à 76 finissantes et finissants inscrits en Préposé aux services de soutien personnel, Pratique en administration des affaires, Journalisme, Autisme et sciences du comportement, Éducation en services à l’enfance et Relations publiques.

«La Cité à Toronto se distingue de nos autres campus par son modèle Mobilicité qui permet au Collège de répondre à des besoins spécifiques identifiés par les employeurs et par notre communauté», a indiqué Lynn Casimiro, vice-présidente à l’Enseignement et à la réussite scolaire.

«Avec ce modèle unique, nos finissantes et nos finissants cumulent des expériences d’apprentissage expérientiel et réel chez des partenaires du milieu, leur permettant de développer les compétences essentielles à l’emploi.»

Prix d’excellence

Un prix d’excellence a aussi été remis à la finissante ayant obtenu la meilleure moyenne pondérée cumulative dans un programme à temps plein: Clothilde Feumba, du programme Autisme et sciences du comportement.