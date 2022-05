10 défis aux élèves du secondaire de MonAvenir

La 19e édition des Jeux des élèves du secondaire du Conseil scolaire catholique MonAvenir a été lancée le 24 mai et bat son plein jusqu’au 8 juin, en format hybride (en personne dans les écoles et en ligne).

Une série de défis

Cette année le thème qui régit ce format des Jeux de l’AESD est Tous unis tous pleins d’esprit. Chaque école secondaire a reçu une série de 10 défis conçus pour toucher aux intérêts multiples des jeunes.

Ces défis doivent être réalisés sur une période de 11 jours, en petits ou en grands groupes. Il y a des défis de technologie et de décryptage, des compétitions profs vs élèves, des activités de sports et de danse, de graffiti et de haute couture…

Spectacles

L’électrisant DJ Unpier se rendra dans toutes les écoles secondaires MonAvenir pour faire un concert et rallier les élèves durant cette période.

La cérémonie de clôture se tiendra en virtuel le 8 juin à 13h avec des surprises, l’annonce des gagnants et gagnantes de chaque défi, et un spectacle du magicien Marc Trudel.

Tradition à MonAvenir

«Je suis très fier du travail remarquable réalisé par l’équipe du Service de la construction identitaire afin de perpétuer cette tradition et de l’adapter au fil des années», a déclaré André Blais, le directeur de l’éducation.