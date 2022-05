Dans les écoles de MonAvenir: double semaine éducation catholique et santé mentale

Rebâtir. Rétablir. Renouveler ensemble. Ces trois thèmes et mots-clics de la Semaine de l’éducation catholique, soulignée dans les écoles du Conseil Monavenir jusqu’à ce vendredi 6 mai, pourraient aussi être associés aux activités de la Semaine de la santé mentale et du bien-être programmées pendant tout le mois.

Ces temps «d’introspection, de prière et de célébration» sont deux occasions qui se présentent pour les élèves, membres du personnel et la communauté, indiquent les responsables du Conseil scolaire. «Tous sont appelés à se recueillir et songer à leur bien-être émotionnel et spirituel.»

Les élèves pourront prendre part à différentes activités sous l’angle de l’espérance chrétienne. L’objectif est de «mettre au défi les élèves en les amenant à intégrer et articuler les valeurs chrétiennes qui sous-tendent l’éducation catholique».

«Nous offrons un milieu de vie francophone et catholique motivant l’élève à devenir un citoyen engagé, fier de son identité, prêt à bâtir son avenir et à atteindre ses plus hautes aspirations», indique la présidente Geneviève Grenier.

Parler pour vrai chez MonAvenir

Justement, cette année, la Semaine de la santé mentale et du bien-être veut «Parler pour vrai».