Jeux du Canada 2022 : le concert de St. Catharines a commencé le décompte

Une affiche country, rock, pop

Tim Hicks partageait l’affiche de Coup de Cœur avec le légendaire groupe Loverboy et de la chanteuse POESY, de Toronto. «Je ne connaissais pas POESY, alors j’ai très hâte de la rencontrer et de l’écouter», nous racontait le chanteur avant le concert. «Quant à Loverboy, ils font partie de mes inspirations, je suis ravi de les croiser ce soir!»

Sur scène, le chanteur de country était précédé de Loverboy. Sans avoir pris une ride depuis les années 80, les rockeurs ont donné au public une prestation plus que réussie. Loverboy a entraîné la foule avec notamment ses tubes légendaires Turn Me Loose et Working for the Weekend.

Avant eux, le concert s’ouvrait sur la fabuleuse POESY, étoile montante de la scène pop indie. La chanteuse a envoûté le public au son de Diamonds ou encore Soldier of Love. POESY a bien sûr interprété Steel Heart/Mon cœur d’acier, l’hymne officiel des Jeux du Canada 2022.

Tim Hicks a terminé le concert en beauté avec ses plus grands morceaux. Le public a chanté en cœur au son de Stronger Beer, No Truck Song ou encore Loud. Même ses nouveaux titres étaient déjà connus par de nombreux fans présents ce soir.

Entre pop, rock et country, le concert Coup de Cœur a séduit le public, venu en masse applaudir ses idoles. Un beau concert en attendant la 28e édition des Jeux du Canada, du 6 au 21 août dans la région du Niagara. Les Jeux accueilleront 5000 jeunes athlètes, appuyés de presque autant de bénévoles. Tenus tous les deux ans, c’est le plus gros événement multisports au pays.