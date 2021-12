Le spectacle du décompte des Jeux du Canada est reporté en avril

«Bien que nous soyons déçus de devoir repousser notre spectacle Coup de cœur / Rise with Glowing Hearts, nous avons hâte de rassembler le pays au mois d’août prochain pour célébrer les Jeux du Canada, ici, à Niagara», a commenté Doug Hamilton, président du conseil d’administration de la société hôte de Niagara 2022.

Jeux du Canada multisports

Tenus tous les deux ans, en alternance entre l’été et l’hiver, les Jeux du Canada représentent le plus grand événement de sport amateur et le plus haut niveau de compétition au Canada pour des milliers d’athlètes canadiens prometteurs.

La 28e édition des Jeux du Canada marquera seulement la troisième fois que les Jeux sont tenus en Ontario: une première en 21 ans. Au total, plus de 5 000 participants et près de 4 500 bénévoles participeront à l’événement du 6 au 21 août 2022.

Les billets disponibles pour les Jeux de l’année prochaine sont actuellement disponibles à l’achat en ligne.