Le Collège Niagara assurera la diffusion en ligne des Jeux du Canada

Les Jeux du Canada étant un événement bilingue, Peter VandenBerg est à la recherche d’annonceurs et de commentateurs sportifs francophones dans son équipe, afin d’assurer une couverture numérique bilingue des cérémonies et des événements sportifs et culturels des Jeux.

Son plan est de monter un site de diffusion dans lequel les gens pourront choisir le son en français ou en anglais de la même couverture visuelle des cérémonies et des compétitions.

Le bénévolat est au coeur de l’organisation, mais certains de ces annonceurs seront rémunérés. «En français comme en anglais, je recrute à l’extérieur du Collège», explique-t-il. «Je n’ai pas tant d’étudiants que ça; l’équipe de couverture des Jeux sera très imposante et très occupée.»

Les intéressés peuvent le contacter à [email protected].

Le Collège Niagara offre plus de 150 programmes menant à un diplôme, un baccalauréat et un certificat d’études avancées, ainsi que plus de 600 cours crédités, professionnels et d’intérêt général à temps partiel. Il est notamment reconnu pour ses apprentissages uniques dans les domaines de l’alimentation, du vin, de la bière, de la distillation, de l’horticulture et de l’esthétique.