Le Parc des Jeux du Canada, un legs pour toute la région de Niagara

«Ces merveilleuses installations jetteront les bases d’une expérience inoubliable pour les participants aux Jeux d’été du Canada Niagara 2022», de dire Evan Johnston, président du Conseil des Jeux du Canada.

Doug Hamilton, le président de la Société hôtesse des Jeux de Niagara 2022, indique que le Parc a nécessité plus de six ans de planification et de développement. «Il sera une plaque tournante d’activités communautaires et appuiera le développement des futurs athlètes d’élite de Niagara».

Partenariats publics et privés

En plus de l’importante contribution de la famille Walker, ce projet de 102,7 millions $ a été financé conjointement par le gouvernement du Canada, le gouvernement de l’Ontario, et des partenaires comme la région de Niagara, la ville de Thorold, la ville de St. Catharines et l’Université Brock.

«La famille Walker a toujours reconnu l’importance des sports et des loisirs, qui contribuent à bâtir des collectivités plus fortes, plus saines, plus heureuses et plus sûres», indique le PDG de Walker Industries, Geordie Walker.

Commencée dans une simple carrière de pierres de la région, l’entreprise œuvre aujourd’hui dans plusieurs secteurs de la construction.