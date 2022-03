Le flambeau des Jeux de Niagara dans le Sentier transcanadien

On y explorera les différentes façons d’appliquer les trois piliers de la durabilité sociale, environnementale et économique dans la planification et la réalisation d’événements sportifs et culturels de grande envergure.

On pourra y entendre les propos d’un panel d’experts de l’industrie, suivi de trois séances en petits groupes (au choix) sur le lien et l’importance entre la durabilité et le sport.

Concert des 100 jours

Rappelons qu’il reste des billets pour le spectacle Coup de cœur/Rise With Glowing Hearts marquant le compte à rebours des 100 jours des Jeux.

Avec en tête d’affiche l’artiste country Tim Hicks, originaire de la région de Niagara, le concert a lieu le 27 avril au Meridian Centre.

Des prix à gagner!

Enfin, pour fêter la semaine de relâche en Ontario, les Jeux du Canada offre la chance de gagner des prix aux gens qui les suivent sur Facebook, Twitter, Instagram ou YouTube d’ici le 18 mars.

Accumulez des points et courez la chance de gagner: 1 de 5 bouteilles de sport 2022; 1 de 3 ensembles de prix y compris un T-Shirt et un sac à cordon; 1 grand prix: manches longues et casquette. Et une carte cadeau de Healthy Planet d’une valeur de 500$.