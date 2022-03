Des «coureurs» des Jeux du Canada sur la Voie maritime du Saint-Laurent

Pionnier de la navigation durable

Le vraquier CSL Welland est un pionnier de la navigation «durable» sur les Grands Lacs. Associé au programme d’essais de biocarburants de CSL, le CSL Welland compte le plus grand nombre d’heures de fonctionnement de moteurs alimentés au biodiésel B100 à l’échelle mondiale.

Depuis 2019, des navires de CSL ont cumulé quelque 30 000 heures de fonctionnement au biodiésel dans le cadre des plus longs essais du genre dans le monde.

«Comme les coureurs de la fresque, CSL est déterminée à s’améliorer constamment et à rechercher des solutions qui lui permettent de se maintenir à l’avant-garde d’un secteur maritime plus sécuritaire, plus écologique et plus responsable», a ajouté Louis Martel.