Une visite guidée virtuelle du Canada autochtone

Tous les peuples cherchent à nommer les lieux qu’ils explorent, remplaçant souvent un nom par un autre qui appartient à leur propre langue, supplantant ainsi une réalité par une autre. Le Canada n’en fait pas exception, mais nos prédécesseurs, français surtout, ont choisi de garder un grand nombre de noms de lieux autochtones.

30 000 noms de lieux autochtones

En effet, le Canada compte quelque 30 000 noms de lieux officiels d’origine autochtone, dont 23 303 noms confirmés et 6 272 noms probables, qui représentent 84 langues et dialectes autochtones.

Actuellement, les gouvernements provinciaux et fédéral font des efforts pour rétablir certains noms autochtones traditionnels afin de mieux refléter la culture des premiers peuples du Canada et de favoriser la réconciliation avec les Premières nations, les Inuits et les Métis.

À titre d’exemple, le gouvernement provincial de l’île de Prince-Édouard a demandé récemment à Ottawa de rebaptiser le pont de la Confédération «la traverse ou la traversée Epekwitk Crossing», du nom originel de l’île.

Pour célébrer les premiers peuples du Canada et mieux les connaître grâce à la toponymie, je vous propose ce mois-ci un petit tour virtuel des provinces et des territoires du pays ainsi qu’une de leurs villes. On fera notre visite d’Est en Ouest pour la terminer dans le Grand Nord canadien.