Un sommet pour le succès des Autochtones au postsecondaire

Il s’agit selon lui d’un travail à long terme, qui doit se faire en collaboration pour permettre que toutes les voix soient de plus en plus entendues, et que les universités de demain soient plus sécuritaires et plus accueillantes pour tous.

Autonomie des Autochtones

Janice Hill, de la bande Turtle de la Nation Mohawk du territoire Tyendinaga en Ontario, est membre du Bureau des initiatives autochtones à l’Université Queens. Elle explique qu’il est important de reconnaître les facteurs qui influencent les relations entre les Autochtones et les non-Autochtones.

«L’espoir est de créer plus d’autonomie pour les organismes autochtones au sein des universités et sans doute davantage de réconciliation avec le Bureau du président, afin de définir des relations égalitaires et respectueuses dans le futur», projette Janice Hill.

Jackie Ottmann est Anishinaabe (Saulteaux) de la Première Nation de Fishing Lake en Saskatchewan. Elle est présidente de l’Université des Premières Nations du Canada (FNUniv).

«La réconciliation», dit-elle, «ne pourra être achevée que lorsque les deux processus de décolonisation et d’autochtonisation seront menés».