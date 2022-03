Sommet sur le postsecondaire: «Ce n’est que le début»

La ministre rappelle que le premier ministre lui a confié le mandat d’augmenter le financement des établissements d’enseignement postsecondaire dans les communautés de langue officielle en situation minoritaire.

«On doit s’attaquer au modèle de financement du postsecondaire»

En plus de l’importance de revoir le financement des établissements postsecondaires, les participants du Panel sur l’avenir ont aussi identifié comme priorités de passer de la compétition à la collaboration dans les collèges et universités de la francophonie canadienne. Ils souhaitent aussi favoriser la mobilité étudiante et créer plus de liens entre les établissements et leurs communautés.

Selon eux, cela part toutefois d’une refonte du système de financement. «On doit avoir un modèle qui répond à la réalité des communautés francophones en milieu minoritaire, à nos institutions, pas un modèle qui soit fondé sur celui de la majorité», a plaidé le commissaire aux langues officielles, Raymond Théberge.

Il estime que les gouvernements devraient miser sur un système «différencié» qui prendrait en compte les particularités des établissements, comme leur plus petite taille.

Compétition entre les établissements

D’après le commissaire, le modèle actuel crée des inégalités d’accès à l’éducation postsecondaire et encourage une compétition «malsaine» entre les établissements, qui se battent entre eux pour obtenir plus d’inscriptions. «Si on veut s’attaquer au concept de la compétition, on doit s’attaquer au modèle de financement», assure Raymond Théberge.