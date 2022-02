En pleine mutation, le postsecondaire franco-ontarien cherche son avenir

Le 12 avril dernier, l’Université Laurentienne annonçait l’abolition de 24 programmes de premier cycle en français et 32 programmes en anglais, en plus de 11 programmes de maîtrise. Plus d’une centaine de professeurs ont également été licenciés.

Dans ces circonstances, l’ouverture de l’Université de l’Ontario français (UOF) en septembre 2021 est venue souffler un vent d’espoir pour l’éducation postsecondaire francophone en Ontario. Son recteur, Pierre Ouellette, a toutefois dû rappeler l’importance de demeurer patients, alors que seulement 117 étudiants y étaient inscrits à un mois de la rentrée.

Selon le président de l’AFO, «l’éducation universitaire de langue française en Ontario est présentement dans sa phase de mutation la plus importante depuis l’établissement des universités bilingues».

Par et pour les communautés francophones

La présidente de la FCFA, Liane Roy, a rappelé lors du panel que «nous avons tous et toutes à l’esprit les coupes majeures dans les programmes universitaires de langue française dans le Nord de l’Ontario. Cette crise a relancé l’idée d’institutions gérées par et pour la communauté francophone.»

L’étudiant au programme de Droit et justice de l’Université Laurentienne Mohammed El Mendri, natif du Maroc, a souligné que «le Canada est un pays officiellement bilingue et que les minorités linguistiques possèdent un certain nombre de garanties et de droits juridiques. Comme le disait Victor Hugo, les deux institutions capitales de l’État, c’est l’école et la famille.»