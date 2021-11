Vers une table de concertation pour la collaboration au postsecondaire?

Un pôle de recherche en santé

Dans les Maritimes, le Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick (CFMNB) est un autre exemple de collaboration interétablissements ayant mené au renforcement du continuum en éducation.

Depuis son inauguration en 2006, les francophones de la province peuvent former leurs propres médecins.

«On aimerait travailler de plus près en collaboration avec l’Université de Moncton et le Réseau de santé Vitalité pour faire vraiment un pôle de recherche en santé francophone qui serait plus gros, plus d’envergure», note Michel Landry, directeur et doyen associé du CFMNB. «Cela nous permettrait de compétitionner avec les grosses institutions et d’avoir quelque chose de francophone.»

«Avoir assez confiance les uns en les autres»

Il souligne qu’un des défis qui entrave parfois la collaboration, «c’est l’ego». Michel Landry remarque qu’il faut «avoir assez confiance les uns en les autres» pour accepter que le projet soit mené par l’établissement le mieux placé.

«Se faire confiance assez pour savoir que dans certains partenariats, on va supporter et pousser, et dans d’autres c’est nous qui allons être devant et tirer. Ça prend une relation de confiance parce que souvent, tu as deux organismes qui vont faire un partenariat et les deux vont dire “c’est mon projet, c’est pas le tien”», poursuit-il.