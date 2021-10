États généraux sur le postsecondaire: les étudiants s’expriment

«À l’une de mes premières journées au Campus Saint-Jean (CSJ), le doyen a dit quelque chose comme: “Peu importe votre accent, vous parlez le français et c’est ce qui est important.” Il faut avoir cette reconnaissance, non seulement au sein de l’établissement postsecondaire, mais aussi au sein de la communauté plus grande de la francophonie canadienne – pour moi la francophonie albertaine», souligne l’étudiante Chiara Concini, elle-même issue de l’immersion.

Elle note que l’insécurité linguistique ainsi que la peur de ne pas être acceptée, comprise ou de ne pas comprendre figurent parmi les principaux obstacles qui en découragent plusieurs de poursuivre leurs études en français.

C’est pourquoi, à ses yeux, la priorité des établissements devrait être de recruter davantage dans les écoles secondaires d’immersion ou de français langue seconde. «Amener des témoins étudiants qui pourront parler de leur expérience en immersion ou français langue seconde et dire que c’est possible d’étudier au postsecondaire en français!»

Les étudiants francophones se distinguent

De son côté, l’étudiante internationale Rim Khoja explique avoir choisi La Cité universitaire francophone de l’Université de Regina pour «la distinction».

«Je crois que, dans un contexte minoritaire francophone, je peux me distinguer d’une manière beaucoup plus visible. Je peux avoir un parcours compétitif. Beaucoup plus qu’au Québec, où les opportunités sont moins fréquentes vu la grande population francophone.»