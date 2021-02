Covid ou pas, les donateurs sont généreux envers les institutions postsecondaires

60 millions $

L’institution ne fait toutefois pas exception aux aléas de la crise sanitaire et de ses répercussions sur le secteur de la philanthropie.

«Nous redoublons nos efforts auprès de nos donateurs et diplômés afin de garder contact et de les encourager à continuer à appuyer notre université», conclut-elle en rappelant que chaque année, l’Université d’Ottawa offre près de 60 millions $ en bourses et en aide financière à ses étudiants.

Une générosité renouvelée

Même son de cloche pour le Collège Boréal qui a d’ailleurs vu ses dons augmenter dans la dernière année.

«Nous avons remarqué que les gens étaient très généreux durant la pandémie, plusieurs étaient conscients que les étudiants vivaient des périodes difficiles et ont donné généreusement», partage la directrice du Bureau du développement au Collège, Nancy Raymond.

«Nous avons également créé une aide temporaire en raison de la pandémie pour venir en aide à ceux ou celles qui avaient été affectés directement par la CoViD-19», ajoute-t-elle en recensant avoir remis en quelques mois plus de 415 bourses pour un montant total d’environ 187 000 $.