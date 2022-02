Financement du postsecondaire: les relations politiques sont essentielles

«C’est une collaboration qui est ouverte et transparente. Les discussions sont franches, de fond sur les enjeux du réseau. Il n’y a pas de gêne ou de censure. On se dit les vraies choses pour aller au fond des enjeux, pour ultimement trouver des solutions durables et systémiques.»

Pour la cheffe de l’ACUFC, cela permet de mieux desservir les établissements postsecondaires et ultimement les communautés francophones en milieu minoritaire.

«Ça nous permet de trouver des façons pour que les établissements postsecondaires, qui sont des piliers, puissent mieux contribuer à la vitalité des communautés. Et on sait que quand on parle de vitalité, c’est justement de compétence fédérale.»

Adapter les politiques et les programmes

France Fortier, directrice des opérations et de la coordination régionale pour Patrimoine canadien, note que «dans cet esprit, on a bâti une relation de longue date avec l’ACUFC et on reconnaît l’importance de la consultation des associations. Ça nous permet de mieux adapter les politiques et les programmes, et d’identifier les priorités d’investissement. Pour nous, c’est un gage de succès de nos programmes».

Cette relation est à la fois formelle et informelle d’après la directrice des opérations. «La relation formelle, c’est l’appui à la programmation – soutenir l’ACUFC dans ses projets, ce qui permet d’appuyer le secteur. Nos relations informelles permettent de prendre le pouls de la réalité des membres, d’identifier les meilleures façons de mobiliser le secteur et de comprendre les besoins.»