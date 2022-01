La francophonie, parent pauvre du postsecondaire

«Ce que je souhaite et ce dont on a besoin, c’est d’une reconnaissance importante que nous sommes dans une autre logique que le postsecondaire plus générique au Canada. On est dans une logique de construction communautaire, identitaire et linguistique. On a cette tâche additionnelle de former des diplômés bilingues et c’est un avantage compétitif pour les provinces.»

De son côté, Lise Bourgeois, la PDG du collège ontarien La Cité, souhaiterait voir des collaborations «qui permettent de répondre aux besoins de nos communautés rapidement. Quand on est la minorité, il faut être meilleur et il faut être plus rapide.»

Or, le financement actuel ne permet pas de développer de telles initiatives à long terme, déplore Lise Bourgeois. «Le financement qu’on devrait recevoir, c’est pour développer des projets soutenus dans le temps pour faire différemment de la majorité.. Et le faire en amont pour s’occuper des besoins et des nouvelles réalités.»\

Allister Surette, recteur de l’Université Sainte-Anne en Nouvelle-Écosse, estime qu’une bonne stratégie pour y parvenir serait que le milieu postsecondaire francophone fasse front commun auprès des gouvernements.

«Je pense qu’il faut approcher le fédéral pour nous aider à offrir un leadeurship à l’intérieur de nos provinces et nos territoires en termes de langue française. La modernisation de la Loi sur les langues officielles et l’importance accordée aux communautés francophones en situation minoritaire peut nous aider beaucoup.»

Il déplore que lorsque les provinces reçoivent les transferts de fonds fédéraux, «ils ne font plus attention à la langue française. Le fédéral a un rôle à jouer pour nous appuyer».