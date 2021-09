Des apprentissages autochtones obligatoires à l’école en Ontario

« On doit accroître la sensibilisation et la compréhension du public sur la façon dont les peuples autochtones ont façonné notre pays et souffrent de racisme systémique », a renchérit Greg Rickford, le ministre des Affaires autochtones.

Il existe déjà un apprentissage obligatoire axé sur les Autochtones pour tous les autres paliers scolaires de l’Ontario, mais l’annonce de mercredi vise à corriger les lacunes constatées dans les classes de la première à la troisième année, a précisé Stephen Lecce.

La province prévoit aussi un investissement de près de 24 millions $ pour appuyer les élèves autochtones, «dans le cadre d’un engagement plus vaste du gouvernement à l’égard de la réconciliation».

Journée nationale

Le ministre Lecce a affirmé, en conférence de presse, avoir demandé à tous les conseils scolaires de la province d’utiliser la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation de jeudi comme une «façon de créer des opportunités d’apprentissages sur les contributions positives des Premières Nations, des Inuit et des Métis pour le Canada et sur la notion des écoles résidentielles».

«Plusieurs enfants comme moi-même n’ont pas appris ces notions», a déploré le ministre, soulignant son désir pour que cela change.