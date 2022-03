Qui est réellement Autochtone?

«Pour les Métis, par un arrêt de la Cour suprême de 2003», l’arrêt Powley.

«Et pour les Inuits, par les quatre ententes territoriales, alors ce n’est vraiment pas une question simple.»

Francis Lévesque ajoute qu’en ce qui concerne les Inuits, ils sont séparés par quatre territoires différents. Et ces territoires appartiennent à des provinces et territoires différents. Ainsi, «ils ne sont pas Indiens au sens de la Loi sur les Indiens. Ils vivent vraiment dans des villages», et non dans des réserves.

De plus, «pour les Inuits, les revendications sont plus au niveau de la justice sociale. Le coût de la nourriture et les coûts des services, le coût de l’habitation, du loyer sont vraiment plus élevés, et les gens n’ont pas plus d’argent. Il y a énormément de pauvreté, il y a énormément de faim, et les services ne sont vraiment pas adéquats», déplore le directeur.