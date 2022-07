Jeux du Canada: des cérémonies d’ouverture et de clôture festives

L’artiste torontoise POESY chantera Steel Heart (Mon cœur d’acier), la chanson-thème qu’elle a composée et enregistrée pour les Jeux du Canada de 2022 à Niagara, lors des cérémonies d’ouverture et de clôture, les 6 et 21 août.

Le samedi 6 août, à partir de 20h, POESY et le chanteur et musicien country Tim Hicks monteront sur la scène du Centre Meridian de St. Catharines, comme ils l’avaient fait le 27 avril pour le concert du décompte des 100 jours des Jeux.

Artiste primé aux CCMA et nommé cinq fois aux JUNO, Tim Hicks est originaire de la région de Niagara.

Des artistes d’envergure

La cérémonie de clôture sera un événement festif ouvert au public le dimanche 21 août à 20h30 au parc Queen Victoria de Niagara Falls. On y présentera des concerts de Paul Langlois, guitariste du groupe The Tragically Hip, et encore une fois, de POESY.

«Le fait que des artistes canadiens connus comme Tim Hicks, Paul Langlois et POESY, donnent des spectacles lors des cérémonies d’ouverture et de clôture est très spécial, et ils contribueront à rendre ces événements encore plus inoubliables», selon Doug Hamilton, président du conseil d’administration de la Société hôte de Niagara 2022.