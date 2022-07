13 sur 13 : le festival culturel des Jeux du Canada à Niagara

«Ces événements permettront à nos collectivités de faire valoir leurs capacités aux visiteurs de partout au Canada», ajoute Anthony Annunziata, président du Tourism Partnership of Niagara.

Place Niagara tous les jours

En plus du festival culturel 13 sur 13, les Jeux du Canada organisent la Place Niagara, un festival en plein air qui sera ouvert tous les jours entre le 7 et le 21 août 2022.

Située dans le stationnement du nouveau Parc des Jeux du Canada, sur le campus de l’Université Brock au Sud de St. Catharines, la Place Niagara permettra aux visiteurs d’assister gratuitement à des spectacles d’artistes locaux, de visionner des expositions artistiques et de découvrir certains éléments de la scène culinaire de Niagara.

18 événements sportifs

Tenus tous les deux ans, en alternance entre l’été et l’hiver, les Jeux du Canada sont le plus gros événement multisports au pays. Du 6 au 21 août 2022, plus de 5 000 athlètes y prendront part sur 19 sites dans la région. Certains d’entre eux y trouveront un tremplin vers des compétitions internationales et les Jeux olympiques.