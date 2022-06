Le flambeau des Jeux du Canada commence son périple vers Niagara

«Le voyage du flambeau sur la Voie maritime du Saint-Laurent, une caractéristique clé de l’identité collective et de l’économie de Niagara, est tout à fait approprié, surtout vu que l’excitation continue à monter dans toutes nos communautés.»

Tenus tous les deux ans, en alternance entre l’été et l’hiver, les Jeux du Canada représentent le plus important événement pour le sport amateur au pays et le plus haut niveau de compétition pour des milliers d’athlètes canadiens prometteurs.

Du 6 au 21 août, plus de 5 000 participants et 4 500 bénévoles prendront part aux Jeux d’été du Canada Niagara 2022. Les billets sont en vente en ligne.