Le Centre d’entraînement des Jeux du Canada nommé David S. Howes

«Le défunt Davis S. Howes se passionnait pour les sports et la communauté», explique Bryan Rose, directeur général de la NCF. «Cette installation de premier ordre sera utilisée par les athlètes de Niagara pour de nombreuses années à venir.»

Un environnement d’entraînement de pointe

Ian Gordon, président de l’ICSO, compte offrir aux athlètes et aux entraîneurs locaux de plus de 40 organismes sportifs provinciaux et nationaux «l’accès à un environnement d’entraînement quotidien de pointe, des services en sciences du sport et en médecine sportive de premier ordre et un fort appui sur le parcours de haute performance».

Avec des bureaux dans le Toronto Pan Am Sports Centre à Scarborough et le Mattamy National Cycling Centre à Milton, «l’ICSO joue un rôle essentiel pour aider les athlètes olympiques et paralympiques du Canada à grimper sur le podium».

L’organisme est un chef de file en ce qui concerne l’offre de sciences du sport appliquées et de médecine sportive aux athlètes et aux entraîneurs canadiens de haut niveau.

Le plus gros événement multisports

Tenus tous les deux ans, en alternance entre l’été et l’hiver, les Jeux du Canada représentent le plus important événement pour le sport amateur au pays. C’est le plus haut niveau de compétition pour des milliers d’athlètes canadiens prometteurs.