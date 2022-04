Les chutes du Niagara sur les médailles des Jeux du Canada 2022

Enfin, le design autochtone de la lanière s’inspire de plusieurs anciens traités wampum qui favorisent l’amitié, le respect et l’unité.

Fierté pour les athlètes des Jeux du Canada

«Le design de la médaille et de la lanière saisit vraiment l’essence de Niagara», commente Doug Hamilton, président de la Société hôte de Niagara 2022. «Ces médailles feront sans doute la fierté de nombreux athlètes des Jeux du Canada de 2022 qui les chériront pendant les années à venir.»

« Le Conseil des partenariats autochtones et les Jeux d’été du Canada Niagara 2022 ont écrit une page d’histoire ensemble», de dire Michele-Elise Burnett, membre du conseil d’administration de la Société hôte de Niagara 2022 et coprésidente du CPA.

C’est la toute première fois que la lanière des médailles d’or, d’argent et de bronze des Jeux du Canada comportera un design.

Les médailles du plus gros événement multisports

Tenus tous les deux ans, en alternance entre l’été et l’hiver, les Jeux du Canada représentent le plus important événement pour le sport amateur au pays et le plus haut niveau de compétition pour des milliers d’athlètes canadiens prometteurs.