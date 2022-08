Mise à jour budgétaire de l’Ontario: routes et emplois du futur

Le déficit devrait s’établir à 20 milliards $ en 2022-23, pour des dépenses de 200 milliards $. On prévoit que le ratio de la dette nette au PIB de l’Ontario sera de 41,4%, et se maintiendra dans ces eaux pour le reste de la décennie.

Acier et batteries

L’Ontario a perdu 300 000 emplois dans le secteur manufacturier entre 2004 et 2018. Le gouvernement conservateur veut créer de l’emploi notamment dans «l’acier propre, les batteries et les véhicules hybrides et électriques».

En date du début d’avril 2022, l’Ontario a vu de nouveaux investissements de plus de 12 milliards $ dans le cadre de contrats de production de véhicules neufs et de fabrication de batteries depuis les 18 derniers mois.

Salaire minimum à 15 , 50 $ l’heure

Le gouvernement provincial compte aussi:

Augmenter le salaire minimum général à 15,50 $ l’heure le 1er octobre 2022, «tout en garantissant le salaire minimum général aux travailleurs des plateformes numériques ainsi que de nouvelles protections inédites au Canada».